"الإمارات للدواء" تعتمد أول علاج فموي عالمي لاضطراب نقص الصفيحات المناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اليوم عن اعتماد عقار "ريلزابروتينيب (Rilzabrutinib) أول مثبط فموي لإنزيم بروتون التيروزين كيناز لعلاج مرض نقص الصفيحات المناعي (ITP)، وهو اضطراب مناعي نادر يؤثر على ما بين 2 إلى 5 أفراد من كل 100 ألف شخص حول العالم.

ويعد هذا الإنجاز أسبقية عالمية تعكس ريادة الإمارات في تسريع إتاحة العلاجات المبتكرة وتلبية الاحتياجات الطبية للمرضى.

ويكتسب اعتماد هذا العقار أهمية استثنائية، حيث يمنح مرضى نقص الصفيحات المناعي في دولة الإمارات والمنطقة فرصة مبكرة للاستفادة من علاج مبتكر يسهم في تسريع مسارهم العلاجي وتحقيق تحسن ملموس في جودة حياتهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الدولة الراسخ باستقطاب وتوفير العلاجات المتقدمة ذات الكفاءة العالية، بما يتماشى مع أرقى المعايير والبروتوكولات العلاجية العالمية.

ويمثل "ريلزابروتينيب"، الذي طورته شركة "سنوفي" الطبية، نهجاً علاجياً جديداً في استعادة توازن عمل الجهاز المناعي والوصول للسبب الكامن وراء الإصابة بهذا المرض، ومن خلال تحقيق ذلك وزيادة عدد الصفائح الدموية، يعالج الدواء كلاً من الأعراض والأسباب الجذرية المسببة للمرض.

وأظهرت التجارب السريرية نتائج واعدة، حيث شهد المرضى تحسناً كبيراً في حالتهم الصحية.

وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء أن هذا الاعتماد يعكس التزام الدولة بتوفير أحدث العلاجات العالمية، ويعزز من مكانتها كوجهة رائدة في تسريع إتاحة الأدوية المبتكرة، لافتة إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لتعزيز الأمن الدوائي، وتبني بروتوكولات علاجية متقدمة، وتيسير الإجراءات التنظيمية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يؤكد نجاح السياسات الاستباقية لدولة الإمارات في تطوير بيئة تنظيمية مرنة تدعم الابتكار وتسهل وصول المرضى إلى العلاجات المتقدمة، موضحة أن مؤسسة الإمارات للدواء تواصل جهودها لتسريع الإجراءات التنظيمية، وتعزيز التعاون الدولي، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي للابتكار الدوائي.

وأضافت الكعبي أن اعتماد عقار "ريلزابروتينيب" يعكس التزام مؤسسة الإمارات للدواء بتسريع إتاحة العلاجات المبتكرة التي تحدث فرقاً حقيقياً في حياة المرضى، لاسيما في مجالات الأمراض النادرة والمزمنة، لافتة إلى حرص المؤسسة على تبني نهج استباقي قائم على الابتكار والشراكات العالمية، بما يضمن توفير خيارات علاجية فعالة وآمنة وفق أعلى المعايير الدولية، ويعزز من جاهزية المنظومة الصحية في الدولة لمواكبة التطورات العلمية المتسارعة.

من جانبها أعربت بريتي فوتناني، المدير العام للرعاية المتخصصة في "سانوفي" السعودية ودول الخليج العربي عن سعادتها بالتعاون المثمر مع مؤسسة الإمارات للدواء لتقديم هذا العلاج المبتكر للمرضى الذين يعانون مرض نقص الصفيحات المناعي، مؤكدة الالتزام المشترك لتوفير حلول علاجية متقدمة للمرضى، وتلبية الاحتياجات الطبية الأكثر إلحاحاً.