عجمان تطلق «صيفنا سعادة» 14 يوليو

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد)

كشفت اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة»، عن تفاصيل النسخة السادسة من البرنامج، التي تقام في الفترة من 14 يوليو الجاري حتى 14 أغسطس المقبل، برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي. جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبرنامج أمس في قاعة مركز عجمان إكس، بحضور أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وعبدالعزيز عبدالله، المشرف العام على البرنامج، ورؤساء اللجان والأعضاء ومنسقي الدوائر الحكومية والمؤسسات المشاركة. وتم خلال المؤتمر، استعراض التجهيزات والترتيبات الخاصة بانطلاق النسخة الجديدة، إلى جانب التفاصيل الخاصة بالبرامج والفعاليات المقررة والمواقيت الزمنية والموجهات العامة للبرامج، وإعلان المحاور الرئيسة للبرنامج.

واستعرض عبدالعزيز عبدالله، المشرف العام على البرنامج، الجوانب التفصيلية للبرنامج الصيفي، موضحاً أنه يقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتسعى لتعزيز الترابط المجتمعي والاستثمار في طاقات الناشئين والشباب وتنمية مهاراتهم ومواهبهم خلال فترة الصيف. ويضم البرنامج ثمانية مراكز صيفية متنوعة، تتولى إدارتها كوادر وقيادات وطنية من ذوي الخبرات الكبيرة في قطاع الشباب. كما يشتمل على برامج ومبادرات تطوعية، إلى جانب عدد من البرامج والمبادرات التطويرية، وباقة متنوعة ومميزة من الأنشطة والمسابقات الترفيهية والتثقيفية.

وأكد أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا، أن البرنامج الصيفي لحكومة عجمان يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة تأصيل العادات والتقاليد الحميدة في نفوس الشباب والنشء، وتعزيز معارفهم وقدراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال البرامج والفعاليات التي تهتم بالابتكار واستكشاف المواهب في مختلف المجالات. وأضاف: «يهدف صيفنا سعادة إلى دمج وتمكين مختلف الفئات في بناء المستقبل، ورفع قدرات المشاركين في الجوانب التعليمية والتدريبية، إلى جانب تعزيز الترابط المجتمعي وتمكين الأسر من استغلال الموارد المتاحة، والاستفادة من الوقت عبر برامج نوعية ترفع مؤشرات السعادة، وتعزز جودة الحياة في الإمارة».