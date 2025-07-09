«الإمارات للتوازن بين الجنسين» يستعرض التمكين الاقتصادي للمرأة أمام مجموعة الـ20

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

استعرض مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التجربة الإماراتية الناجحة في التمكين الاقتصادي للمرأة، وجهود الدولة في ترسيخ اقتصاد الرعاية والشمول المالي خلال مشاركته، ممثلاً لدولة الإمارات، في الاجتماع الفني الثالث لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين، الذي عقد خلال الفترة من 1 إلى 4 يوليو الحالي بجمهورية جنوب أفريقيا التي تترأس الدورة الحالية للمجموعة.

وشكل الاجتماع، الذي عقد بمشاركة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المدعوة ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الفنيين، منصة حيوية لحوار هادف لتعزيز التعاون بين دول المجموعة بشأن التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة، خاصة في القطاع الاقتصادي.



وأكدت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن التوازن بين الجنسين بمفهومه الشامل يعد أولوية في رؤية قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بأن تمكين المرأة في جميع المجالات وأمنها وشمولها تمثل ركائز رئيسية للازدهار والتنمية المستدامة، وقالت: «انطلاقاً من هذه الرؤية الاستشرافية كأولوية وطنية، فإن دولة الإمارات لديها التزام راسخ بتعزيز نهج شامل للتوازن بين الجنسين، نهج يحمي المرأة ويدعمها ويمكّنها في جميع نواحي الحياة». وأشادت بأجندة العمل المترابطة التي أعدتها جمهورية جنوب أفريقيا للنقاش في هذا الاجتماع الفني الثالث، التي تركز على 3 أولويات تشمل إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز اقتصاد الرعاية، والنهوض بالشمول المالي للمرأة، مشيرة إلى أن هذه القضايا مترابطة بعمق، وتشكل ركائز أساسية للتقدم والمرونة الاقتصادية والتماسك الاجتماعي.

وخلال مشاركتها في الاجتماع، استعرضت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس، جهود دولة الإمارات في التمكين الاقتصادي للمرأة، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز اقتصاد الرعاية والشمول المالي للمرأة من خلال تشريعات وسياسات رائدة، فضلاً عن جهودها الإقليمية والدولية.