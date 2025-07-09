محمد بن راشد يطلق منظومة جديدة لقياس الأداء في الحكومة الاتحادية

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، منظومة جديدة لقياس الأداء الحكومي في الحكومة الاتحادية.

تتيح المنظومة الجديدة دعم اتخاذ القرار ومتابعة الخطط والاستراتيجيات وتعزيز القدرة على توقع بعض التحديات والفرص المستقبلية وذلك باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

وقال سموه عبر منصة إكس:"أطلقنا في الحكومة الاتحادية منظومة جديدة لقياس الأداء الحكومي .. حيث تتيح المنظومة الجديدة دعم اتخاذ القرار ومتابعة الخطط والاستراتيجيات وتعزيز القدرة على توقع بعض التحديات والفرص المستقبلية وذلك باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي . التحسين المستمر جزء أساسي من عادات عمل الحكومة .. لأن التوقف عن تطوير أدواتنا هو تراجع .. شعارنا "لا يوجد نظام مثالي .. ولكن كل شي قابل للتطوير والتحسين ".