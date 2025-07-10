الامارات | «الاتحادية للموارد البشرية» تحصد لقب بطل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 يوليو 2025

دبي - وام

حصدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لقب «بطل منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) لعام 2025»، عن مشروعها الرائد «تجربة الموظف الرقمية»، ضمن فئة التوظيف الإلكتروني.

وجاء الإعلان عن فوز الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالجائزة، التي تُعدّ من أبرز الجوائز العالمية التي تُكرّم المبادرات المتميزة لتعزيز التحول الرقمي، ضمن فعاليات الدورة الـ١٠ من منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عُقدت أخيراً في مدينة جنيف السويسرية، بدعم من منظمة الأمم المتحدة، وبحضور عالمي كبير لعدد من وفود الدول المشاركة، وخبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مختلف دول العالم.

ويهدف مشروع «تجربة الموظف الرقمية»، الذي أطلق ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتصفير البيروقراطية، إلى توفير تجربة رقمية ميسرة ومبتكرة لموظفي الحكومة الاتحادية، مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عهود بنت خلفان الرومي، أن تعزيز المرونة والجاهزية الحكومية، وتمكين المواهب، وبناء قدرات الكوادر الحكومية، وتعزيز تجارب الموظفين ودعمها بالحلول الرقمية المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمثّل توجهاً رئيساً لحكومة دولة الإمارات، ونهجاً متبعاً في ترسيخ التحول الرقمي في مختلف مجالات العمل.

وقالت إن فوز مشروع تجربة الموظف الرقمية الذي طورته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بجائزة «بطل القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2025»، يمثّل شهادة دولية جديدة لريادة حكومة دولة الإمارات، وتجربتها المتقدمة في تحديث أطر العمل، وقيادة جهود التحول الرقمي الهادف إلى دعم استدامة التطور الحكومي.

عهود الرومي:

تعزيز المرونة والجاهزية الحكومية، وتمكين المواهب ودعمها بحلول رقمية مبتكرة، يُمثّلان توجهاً رئيساً لحكومة الإمارات.