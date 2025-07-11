بلدية الشارقة تفعل خدمة تصديق عقود الإيجار من دون إجراءات مسبقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، بالتعاون والتنسيق مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تفعيل خدمة تصديق عقود الإيجار تلقائياً من دون الحاجة لأي إجراءات مسبقة يقوم بها المتعامل كدفع تأمين الكهرباء أو مراجعة الجهات المعنية، في إطار الربط الإلكتروني الذي تقوم به البلدية مع الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة، ومواكبة التحول الرقمي، بما يثري تجربة المتعامل، ويسهم في إنجاز الخدمة بصورة أكثر سلاسة ومرونة، وتبسيط الإجراءات، بما يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي للخدمات.

وأكد عبدالله علي آل شهيل، مدير إدارة التنظيم الإيجاري، أن هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات واختصار رحلة المتعامل لتصديق عقود الإيجار بأنواعها، إذ أصبح بالإمكان تصديق العقد بصورة أكثر سهولة ومرونة، فمن خلال الربط الإلكتروني والنظام المشترك تتم عملية التصديق، وفقاً للبيانات والمعاملات المتوافرة على نظام البلدية، وبعدها يتم تحويل العقد المصدق إلى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ثم تصل للمتعامل رسالة نصية قصيرة بالرسوم المستحقة لتأمين الكهرباء، وبمجرد إتمام عملية السداد يجري توصيل الخدمة.