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قرقاش: لقاء الرئيس الأذربيجاني ورئيس وزراء أرمينيا في أبوظبي خطوة نحو سلام دائم بين الجارين

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قرقاش: لقاء الرئيس الأذربيجاني ورئيس وزراء أرمينيا في أبوظبي خطوة نحو سلام دائم بين الجارين

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في أبوظبي خطوة إيجابية نحو سلام دائم بين الجارين.
وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «اللقاء الذي جمع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في أبوظبي خطوة إيجابية نحو سلام دائم بين الجارين. ويعكس دور الإمارات في تيسير هذا اللقاء سياستها الراسخة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، في بناء الجسور وتغليب الدبلوماسية، ضمن رؤية تضع السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي في جوهرها».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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