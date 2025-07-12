المركز الإحصائي الخليجي يكشف عن عدد سكان دول مجلس التعاون نهاية 2024

ابوظبي - سيف اليزيد - بلغ عدد سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نهاية العام الماضي 61.2 مليون نسمة، بزيادة قدرها أكثر من 2.1 مليون نسمة مقارنة بعام 2023، وبنسبة بلغت 36% وفق ما أظهرته آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشارت إحصاءات المركز الصادرة بمناسبة الاحتفال بيوم السكان العالمي الذي يصادف 11 من يوليو من كل عام، إلى تعافٍ سريع للسكان في دول المجلس من تأثير جائحة كوفيد 19، حيث زاد عدد السكان منذ عام 2021 بنحو 7.6 مليون نسمة، أي ما نسبته 14.2%، ما يعكس استئناف النمو السكاني بوتيرة متسارعة بعد التباطؤ الذي شهدته بعض الدول خلال فترة الجائحة.

وبلغ إجمالي الذكور في دول مجلس التعاون حوالي 38.5 مليون نسمة مشكلين ما نسبته 62.8% من إجمالي السكان، فيما بلغ عدد الإناث حولي 22.7 مليون نسمة أي ما نسبته 37.2% من إجمالي السكان.

ونوهت البيانات إلى أن سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكلون 0.7 بالمائة من سكان العالم، وبلغت نسبة النوع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 169 ذكراً لكل 100 أنثى في عام 2024، في حين بلغت نسبة النوع لإجمالي سكان العالم 101 ذكر لكل 100 أنثى في 2024.