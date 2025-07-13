محمد بن راشد يلتقي أوائل الثانوية العامة في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي، وهنأ سموه أوائل الثانوية العامة على تفوقهم.

وعبر سموه عن اعتزازه بما حققوه من إنجاز أكاديمي يعكس روح الإصرار والتميز.

وقال سموه: "نبارك لكم هذا التفوق، ونبارك لأسركم ولمعلميكم الذين كان لهم الدور الأكبر في هذه النتيجة المتميزة. أنتم نخبة نفخر بها، ونتمنى لكم مستويات أرقى من التميز في كل مجالات العلم والمعرفة".