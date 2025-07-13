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محمد بن راشد يلتقي أوائل الثانوية العامة في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي

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محمد بن راشد يلتقي أوائل الثانوية العامة في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي، وهنأ سموه أوائل الثانوية العامة على تفوقهم.

وعبر سموه عن اعتزازه بما حققوه من إنجاز أكاديمي يعكس روح الإصرار والتميز.

وقال سموه: "نبارك لكم هذا التفوق، ونبارك لأسركم ولمعلميكم الذين كان لهم الدور الأكبر في هذه النتيجة المتميزة. أنتم نخبة نفخر بها، ونتمنى لكم مستويات أرقى من التميز في كل مجالات العلم والمعرفة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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