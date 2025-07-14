بتوجيهات حاكم الفجيرة.. بدء تنفيذ المرحلة التاسعة من مشاريع الطرق الداخلية

ابوظبي - سيف اليزيد - تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بدأت دائرة الأشغال العامة والزراعة لحكومة الفجيرة بتنفيذ المرحلة التاسعة من شبكة الطرق الداخلية في مدن ومناطق مختلفة لإمارة الفجيرة وبطول 31 كيلومترا.

وقال سالم محمد علي المكسح مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة في الفجيرة إن الدائرة وبتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة بدأت بتنفيذ مرحلتها التاسعة من مشروع الطرق الداخلية في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع بلديتي الفجيرة ودبا، وتوزعت شبكة الطرق في مختلف مناطق الإمارة وتشمل في هذه المرحلة منطقة دبا الفجيرة والخليبية ومربض وقراط وقدفع وسيجي وثوبان ووادي السدر وحبحب والقرية ووادي سهم والفرفار وأوحلة، وعدد من طرق الإمارة الحيوية.

وأضاف أنه سيتم في المرحلة التاسعة تطوير وتنفيذ طرق داخلية في دبا الفجيرة والحيل وقراط وقدفع ووادي السدر وسيجي وثوبان وحبحب والقرية ووادي سهم والفرفار وأوحلة.

وأشار إلى أنه سيتم ايضاً إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار في إمارة الفجيرة بطول (77) كيلومترا، وإنشاء نفق في منطقة الشرية بطول (1.20) كيلومتر، ونفق آخر أمام مستشفى الشيخ خليفة العام بطول (1.4) كيلومتر.

وأضاف أنه سيم تنفيذ أعمال الطرق الداخلية بالتنسيق مع بلديتي الفجيرة ودبا الفجيرة، والتي تضمن إنارة الطرق إضافة الى تزويدها باللوحات الارشادية والمرورية، والمطبات الصناعية والمواقف الجانبية، ومعابر المشاة المزودة بإشارات ضوئية في طريق الكورنيش والشيخ زايد والغرفة، مما يساعد على تنظيم حركة السير، وتحقيق السلامة العامة للسائقين.

ويأتي مشروع إنجاز الشبكة الداخلية للطرق ضمن خطط ومشاريع حكومة الفجيرة لتقديم خدمات التنقل لأفراد المجتمع ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة العالمية.