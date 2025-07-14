محمد بن راشد يلتقي أوائل خريجي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي، أوائل خريجي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وهنّأهم سموّه على تفوقهم، مشيداً بما أبدوه من التزام علمي يُجسد القيم التي تأسست عليها الجامعة، ويعكس مدى الحرص على تحقيق التميز الذي تسعى دولة الإمارات لترسيخه في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالي التعليم والصحة.

وخلال اللقاء، ثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ما أظهره الطلاب المتفوقون من تفوّق علمي يعكس روح الجامعة وقيمها، ويجسد رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية وصحية عالمية المستوى تستقطب العقول المتميزة.

وأكد سموه، خلال اللقاء، أن هذه النماذج المشرفة تمثل ركيزة أساسية لمستقبل الإمارات والمنطقة في مجالي الطب والبحث العلمي، وأن هذا التميز هو ثمرة جهد وعزيمة وطموح.

وقال سموّه: «نفتخر بكم وبإنجازاتكم.. أنتم جميعاً جزء من قصة النجاح التي نكتب فصولها معاً.. وتفوقكم الأكاديمي هو شهادة على قدرة هذا الوطن على صناعة المستقبل باحتضان العقول الواعدة في كافة القطاعات».

وأضاف سموّه: «جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أصبحت منارة للعلم الحديث، وبيئة حاضنة للمبدعين في قطاع الصحة، ومنصة لتخريج قادة الغد في الطب والبحث العلمي، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا في أن تكون الإمارات مركزاً عالمياً للمعرفة والرعاية الصحية المتقدمة».

حضر اللقاء كل من الدكتورة رجاء عيسى القرق، عضو مجلس إدارة دبي الصحية ورئيس مجلس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتورة حنان السويدي، المدير التنفيذي بالإنابة للشؤون الأكاديمية في «دبي الصحية»، ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، وأعضاء من مجلس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

يُذكر أن إجمالي عدد خريجي دفعة 2025، قد بلغ 164 طالباً وطالبة من 30 جنسية، ضمن 30 برنامجاً تعليمياً، منهم 129 طالبة، وشملت الدفعة 52 طالباً وطالبة من مواطني دولة الإمارات.