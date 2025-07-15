قمة الإعلام العربي تعقد أعمالها من 31 مارس إلى 2 أبريل 2026

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

كشف نادي دبي للصحافة، الجهة المنظّمة لقمة الإعلام العربي، الحدث المتخصّص الأكبر من نوعه في المنطقة، عن أن النسخة المقبلة من القمة ستعقد برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل 2026.

ويأتي الإعلان عن موعد انعقاد النسخة المقبلة من قمة الإعلام العربي، في ضوء الناجح الكبير الذي حققته نسختها لعام 2025، والتي شهدت سلسلة من الإضافات النوعية المهمة، وفي مقدمتها إطلاق «منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية» في أحدث إضافة للفعاليات الكبرى المندرجة تحت مظلة القمة، وإطلاق التقرير المرجعي «نظرة على الإعلام العربي.. رؤية مستقبلية»، علاوة على ما تضمنته القمة من نقاشات مهمة سعى من خلالها الحدث إلى رسم صورة واضحة لإعلام المستقبل، عبر تحليل أهم المؤثرات المحيطة، والتي تسهم في تشكيل ملامح مختلف قطاعاته.



وأكدت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، أن العمل على الإعداد للنسخة المقبلة من القمة قد بدأ فعلاً قبل فترة باجتماع عقدته اللجنة لاستعراض إنجازات نسخة القمة المُختتمة في 28 مايو الماضي، والخطوط العريضة التي سيتم التركيز عليها مع بدء التحضيرات المبدئية لنسخة عام 2026.



وقالت: «النقاشات التي يتابعها المجتمع الإعلامي العربي على مدار ثلاثة أيام خلال القمة هي في الواقع نتاج قرابة عام من الإعداد والنقاش والمراجعة لاختيار المواضيع». وأعربت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة وعضو اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، عن الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح قمة الإعلام العربي 2025.

وقالت إن: «قمة الإعلام العربي 2026 ستشكل محطة جديدة في مسيرة طموحة بدأت في عام 2001 هدفها مواصلة الانتقال بالإعلام العربي إلى مراحل أرقى من الكفاءة المهنية والتميز الإبداعي».