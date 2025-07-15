المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دليل تخطيط الحملات الإعلامية الحديثة

15 يوليو 2025 17:51

أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات دليل تخطيط الحملات الإعلامية الحديثة، ليكون مرجعاً أساسياً لفرق الاتصال الحكومي، ويتضمن الخطوات الرئيسية، والإرشادات المنهجية اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ حملات اتصالية وإعلامية ناجحة محلياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال اجتماع شبكة الاتصال الحكومي، بحضور سعادة سعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ومديري ومسؤولي ومستشاري الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية، وعُقد في مقر المؤثرين بدبي.

ويهدف الدليل إلى تمكين الجهات الحكومية من تحسين فعالية حملاتها، وتعزيز تفاعل الجمهور، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، وتحديد الفئات المستهدفة، وصياغة الرسائل الإعلامية المؤثرة والملائمة، واختيار القنوات الاتصالية الأكثر تأثيراً.

وقدم سعادة سعيد العطر، في اجتماع شبكة الاتصال الحكومي، جلسة بعنوان «الحملات الإعلامية الناجحة»، تطرق خلالها إلى أبرز مقومات ومراحل تطوير حملات إعلامية ناجحة، قادرة على تحقيق الأهداف الاتصالية، وآليات تنفيذ الحملات الإعلامية، وتحديد جمهورها، وقياس نتائجها، كما استعرض سعادته نماذج لعدد من الحملات الإعلامية الوطنية المحلية والعالمية الناجحة وتأثيرها على دولة الإمارات وسمعتها، ومنها حملة إطلاق مسبار الأمل وأبرز نتائجها في التأثير الإعلامي.

وقال سعادته: «يأتي إطلاق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات لدليل الحملات الإعلامية الحكومية، في إطار حرص المكتب على تطوير عدد من الأدلة الإعلامية التي تمثل مرجعاً متكاملاً للجهات الاتحادية، يُسهم في تحقيق المستهدفات الاتصالية بكفاءة وتميز، وبما يعزز دورها في إيصال الرسائل الإعلامية للجهة الاتحادية التي تتبنى إطلاقها، ضمن إطار منسجم ومعزز وداعم للمستهدفات الإعلامية والاتصالية الوطنية الأكثر شمولية».

ويتضمن دليل تخطيط الحملات الإعلامية والذي تم تطويره بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، أبرز الخطوات الرئيسية لتخطيط الحملات الإعلامية، بما في ذلك الخطوات الاستباقية، التي يعد القيام بها ضرورة لضمان نجاح الحملة الإعلامية، وسبباً رئيسياً لتجنب العديد من الأخطاء الشائعة، التي قد تشكل تحدياً يحول دون تحقيق أهداف الحملة الإعلامية، بالإضافة إلى معايير تشكيل فريق إدارة الحملة، وأهم المعايير لتصميم الهوية المرئية للحملة، وغيرها من العناصر الرئيسية لإطلاق حملة إعلامية حكومية ناجحة.

ويقدم الدليل أدوات وآليات ووسائل محددة لتحديد أهداف الحملة، ومعرفة الجمهور المستهدف، وتطوير الرسائل الاتصالية بطرق مبتكرة، واختيار قنوات الاتصال المناسبة، وتصميم وتطوير مبادرات مبتكرة، بالإضافة إلى صياغة خطة موضوعية متكاملة لتقييم الحملة.

واستعرض اجتماع شبكة الاتصال الحكومي ضمن أجندته منصة إدارة المحتوى الإعلامي، والتي تمثل منصة متكاملة لدعم الجهات الاتحادية في تطوير المواد الإعلامية واعتماد الأخبار الحكومية وإدارتها مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستهدف المنصة تسهيل تطوير واعتماد المواد الإعلامية للجهات بشكل سلس وسريع، وتسهيل الوصول إلى البيانات وتحليلها، وأرشفتها، وإدارتها بما يضمن توحيد الصوت الحكومي والرسائل الإعلامية لحكومة دولة الإمارات.

يذكر أن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أطلق مؤخراً كذلك دليل التواجد الحكومي على وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة استهدفت مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال، وتعزيز التواصل الفعال بين الجهات الحكومية الاتحادية والجمهور، وشكّل دليل التواجد الحكومي على وسائل التواصل الاجتماعي والذي تم تطويره بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد أداة أساسية لضمان توحيد المعايير والسياسات المتبعة عند استخدام هذه المنصات من قبل الجهات الحكومية، بهدف تنظيم تواصل الجهات مع الجمهور، ما يضمن تقديم رسائل متسقة وواضحة تعزز من الحضور الرقمي للجهات الحكومية وتزيد من التفاعل مع الجمهور.