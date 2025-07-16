"التعليم والمعرفة" تُطلق برنامج إعداد طلبة البعثات

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، "برنامج إعداد طلبة البعثات"، وذلك في إطار استعداداتها لتأهيل 300 طالب وطالبة من منتسبي برامج بعثات الدائرة للانطلاق في رحلتهم الأكاديمية المقبلة خارج الدولة.

ويهدف البرنامج، الذي ينفذ بالتعاون مع 25 شريكاً استراتيجياً من الجهات الوطنية والدولية، إلى تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف والرؤى التي تُمكّنهم من تمثيل دولة الإمارات بكل فخر، وتعزيز جاهزيتهم لتحقيق النجاح الأكاديمي والتميّز كمواطنين عالميين وفاعلين.

ويُقدّم البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوع، تجربة إعداد متكاملة تشمل الاستعداد الأكاديمي، والتكيّف الثقافي، والمرونة النفسية، والمهارات الحياتية الأساسية، وتغطي جلساته مجموعة من الموضوعات المتنوعة مثل تنمية المهارات القيادية، والثقافة المالية، والسلامة الشخصية في دول الابتعاث، فضلاً عن إستراتيجيات تعزيز الصحة النفسية، ما يُسهم في تعزيز جاهزية الطلبة للحياة والدراسة في الدول المستضيفة بثقة واستقلالية.

ويُشارك في تنفيذ البرنامج نخبة من الشركاء المحليين والعالميين، بما في ذلك وزارة الدفاع، ودائرة التمكين الحكومي، وشرطة أبوظبي، وصندوق الوطن، والأرشيف والمكتبة الوطنية، والمركز الوطني للتأهيل، وهيئة الرعاية الأسرية، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومدرسة 42 أبوظبي، والمركز الدولي لفنون الطهي، و"إتيكيت للتدريب"، وهيئة أبوظبي للتراث، إلى جانب تسع سفارات أجنبية تشارك خبراتها وبرامجها المتخصّصة.

ويقوم البرنامج على 11 ركيزة أساسية تم تطويرها استناداً إلى آراء وملاحظات الطلبة وأولياء الأمور والشركاء من القطاعات المختلفة، بهدف تقديم دعم شامل يتجاوز الإعداد الأكاديمي التقليدي، تشمل ترسيخ الهوية الوطنية، والحفاظ على التراث والثقافة الإماراتية، وتوجيه الطلبة حول كيفية تمثيل دولة الإمارات بأمانة ومسؤولية، بالإضافة إلى تعريفهم بقوانين الهجرة والتنقل العالمي لضمان إدراكهم حقوقهم ومسؤولياتهم خلال فترة دراستهم وإقامتهم في الخارج.

ويغطي البرنامج أيضاً موضوعات تتعلق ببروتوكولات الصحة والسلامة، مثل الوقاية من الأمراض المعدية وتعزيز الصحة الشخصية، إضافةً إلى تعريف الطلبة بآداب السلوك المهني والبروتوكولات الدبلوماسية، بهدف إعدادهم للتكيّف مع البيئات الاجتماعية والمهنية المتنوعة.

وتعمل هذه الركائز مجتمعة على ضمان جاهزية الطلبة للاندماج بثقة في المجتمعات المستضيفة، وتحقيق التميّز على الصعيدين الأكاديمي والشخصي.

ويشمل البرنامج، بالإضافة إلى الجانب النظري، ورش عمل تطبيقية مثل المحاكاة التفاعلية، ويُختتَم بدورة طهي عالمية في المركز الدولي لفنون الطهي في أبوظبي؛ حيث يكتسب الطلبة مهارات عملية في الطبخ ومعرفة أساسية بالتغذية تساعدهم على العيش باستقلالية وثقة أثناء إقامتهم في الخارج.

وقدّمت دائرة التعليم والمعرفة، حتى اليوم، 2190 منحة دراسية، مكّنت الطلبة من متابعة تعليمهم العالي في أكثر من 20 دولة حول العالم، وهي أرقام تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ برعاية ودعم أجيال المستقبل من المواطنين العالميين، من خلال تمكينهم من التفوّق الأكاديمي، وتعزيز قدرتهم على الاندماج بثقة في بيئاتهم الجديدة، وتمثيل قيم وطنهم الأصيلة في الخارج بكل فخر واعتزاز.