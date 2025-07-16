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أعلى درجة حرارة سجلت على الإمارات

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أعلى درجة حرارة سجلت على الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء، في دولة الإمارات. 
وأشار "المركز" في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إلى أن "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 49.6 درجة مئوية في حميم (منطقة الظفرة) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae)
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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