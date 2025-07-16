الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

منصور بن زايد يشارك في فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي».. ويشيد بدورها في تعزيز نمط الحياة الصحي

ابوظبي - سيف اليزيد - شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، في فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي»، التي تنظمها مجموعة أدنيك ومجلس أبوظبي الرياضي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

والتقى سموه بالمنظمين، حيث استمع إلى شرح حول البرامج والأنشطة المتنوعة التي تتضمنها فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي»، والتي تشمل رياضات جماعية وفردية، وفعاليات مخصصة للعائلات والأطفال، ما يجعلها فعاليات متكاملة تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع.

كما قام سموه بجولة اطلع خلالها على أبرز المرافق التي تضمها الفعالية، التي تُعد الأكبر من نوعها في المنطقة، حيث تمتد على مساحة تتجاوز 37 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 52 مضماراً وملعباً مغلقاً ومكيفاً لأكثر من 12 جماعية تم تجهيزها وفق أعلى المعايير العالمية، ومضماراً للجري بطول 1.2 كيلومتر.

كما شارك سموه في مباراة ودية لكرة الطائرة، جمعت عدداً من الرياضيين من أفراد المجتمع، في خطوة تجسد حرص سموه على التفاعل المباشر مع الفعاليات المجتمعية، ودعم النشاط الرياضي خلال موسم الصيف.

وأشاد سموه بمستوى التنظيم، والدور الذي تؤديه الفعالية في توفير بيئة رياضية شاملة تشجع على تبني أسلوب حياة صحي ونشط، خاصة خلال فترة الصيف، مشيراً إلى أهمية المبادرات التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، من خلال إتاحة الفرصة لمختلف الفئات العمرية لممارسة في أجواء آمنة وملائمة.

