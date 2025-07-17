«الهوية والجنسية»: إسعاد المتعاملين باستخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، محاورها الرئيسية لتصفير البيروقراطية، والتي ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي، وتطوير الباقات الحكومية المشتركة، وضمان الجاهزية الرقمية.

جاء ذلك خلال ملتقى «إكسبو تصفير البيروقراطية» الذي نظمته الهيئة تحت شعار «الباقات والخدمات المشتركة» في إطار الدورة الثانية من شهر تصفير البيروقراطية التي أطلقتها الهيئة للعام الثاني على التوالي من 23 يونيو الماضي، وتستمر حتى 23 يوليو الجاري.

وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن تحقيق «صفر بيروقراطية» هو توجه استراتيجي راسخ، وقال: «نسعى لتشييد منظومة خدمات حكومية رائدة ومبتكرة تدعم ريادة الدولة عالمياً». وأوضح أن «الهيئة» نجحت بالفعل في تطبيق الذكاء الاصطناعي في أنظمتها الداخلية، وتعمل على توسيعه، ليشمل تطبيقات المتعاملين، بهدف تسهيل رحلتهم وإسعادهم.

وشهد الملتقى استعراض تجارب ناجحة لشركاء استراتيجيين، مثل وزارة الخارجية وحكومة عجمان الرقمية، حيث سلطت الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، الضوء على برنامج «خدمات الجيل القادم»، مؤكدة أنه يعكس التزاماً راسخاً بإعادة تصميم منظومة العمل الحكومي، وتقديم خدمات استباقية وسلسة محورها الإنسان.

من جهته، شدد اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالإنابة بالهيئة، خلال جلسة حوارية، على دعم القيادة اللامحدود لابتكار حلول إبداعية تواجه تحديات المتعاملين، مؤكداً أن لدى الهيئة خطة طموحة لاختصار الإجراءات وتقليص زمن إنجاز الخدمات.