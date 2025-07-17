السوربون أبوظبي تطرح بكالوريوس «فيزياء الكم»

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

أطلقت جامعة السوربون أبوظبي بكالوريوس العلوم في فيزياء الكم، وهو البرنامج الوحيد من نوعه في الدولة، بالإضافة إلى بكالوريوس الرياضيات، تخصص علم البيانات للذكاء الاصطناعي.

ويأتي ذلك في إطار التزامها بتقديم تعليم عالي الجودة يتماشى مع التحولات العالمية المتسارعة، وتوجهات دولة الإمارات في الابتكار والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ويُعد برنامج بكالوريوس العلوم في فيزياء الكم، علامة فارقة في المشهد الأكاديمي المحلي، كونه الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويستهدف الطلبة الموهوبين والطموحين في مجال العلوم الفيزيائية العميقة، ويهيّئهم لمتابعة أبحاث متقدمة في مجالات مثل الحوسبة الكمية، وأمن المعلومات، والنماذج الفيزيائية للذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تعزيز مهارات التفكير التحليلي والابتكار العلمي، في وقت يتسارع فيه تطور الوعي الإنساني نحو مفاهيم جديدة في الإدراك والواقع.

الترابط الكوني

وتنسجم مبادئ فيزياء الكم، مثل الترابط الكوني ودور المراقب، مع تطور متزايد في فهم الإنسان لوعيه ودوره كمراقب في تشكيل المعرفة. ما يجعل التخصص أداة معرفية وجسراً بين العلم والوعي. ومن خلال هذا البرنامج، تؤكد السوربون التزامها بتخريج جيل من العلماء القادرين على فهم العالم بمنهج علمي متقدّم ووعي شامل، يدعم رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي بروح إنسانية متقدمة ومتوازنة.

ويعكس البرنامجان، علم البيانات والذكاء الاصطناعي وفيزياء الكم، مدى مواءمة منهجية الجامعة التعليمية مع الاتجاهات الناشئة والأولويات الوطنية.

ويجمع البرنامجان بين المعايير الأكاديمية الصارمة والمهارات العلمية التي تؤهل الطلبة لخوض غمار تخصصات منبثقة عن مجالات واسعة من العلوم الإنسانية الموجهة للمستقبل، وتضمين الفلسفة وعلم الاجتماع، والجغرافيا والتخطيط، وتاريخ الفن والآثار، والقانون، والاقتصاد، والتاريخ/العلاقات الدولية. ويسهم ذلك في تخريج طلبة يمتلكون فهماً شاملاً ومعمقاً لعالم متغير، ويتميزون بالمرونة الفكرية والقدرة على التكيّف، والابتكار، والنقد البناء، والحفاظ على الموروث الثقافي. كما يؤهلهم لخوض تخصصات علمية دقيقة تُعدّ من ركائز الاقتصاد المستقبلي، بما يفتح آفاقاً جديدة في البحث العلمي والتكنولوجيا، ويدعم تطبيقات ثورية في القطاعات الحيوية كالطاقة والاتصالات والنقل والرعاية الصحية.

وتسهم برامج الماجستير التخصصية في إدارة الوثائق، واقتصادات القطاع الصحي، والتخطيط الحضري، والخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية، والتحكيم الدولي، وعلم الاجتماع التطبيقي في تعزيز الخبرات، ضمن مجالات الاستشراف وإعداد استراتيجيات النمو الشامل، وفقاً للمنهج المعتمد في المدرسة الفرنسية العريقة، ويدرسها نخبة من المتخصصين الدوليين من أعضاء هيئة التدريس، وفق مناهج عالية التنظيم، وتحظى بدعم مشاريع تطبيقية وشراكات مع القطاع الصناعي. ويساعد ذلك في تمكين الطلبة بمهارات تخصصية تؤهلهم للنجاح، يتناغم استراتيجياً مع أهداف الذكاء الاصطناعي 2031، والمساهمة في تشكيل صناعات المستقبل.

استراتيجية الجامعة

ويأتي طرح هذه البرامج ضمن الخطة الاستراتيجية 2024–2028 التي أعلنت عنها الجامعة مؤخراً، والتي تركز على خمسة محاور أساسية، تشمل تحسين تجربة الطلبة، وتعزيز التميز الأكاديمي، وتوسيع الأثر المجتمعي والبحثي، والظهور على المستوى المحلي والعالمي، والتركيز على التميز، ودمج الاستدامة في مبادرات الجامعة كافة. كما تركز الاستراتيجية على الأولويات الوطنية في دولة الإمارات التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي والاستدامة والبيانات والتحول الرقمي. كما تعمل على تحقيق التوازن بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والعلوم الإنسانية. وفي إطار دعم الطلبة وتحفيزهم على التميز، أطلقت الجامعة منح التميز الأكاديمي وبرنامج الخصم على الرسوم الدراسية، بدءاً من العام الجاري، لتعزيز فرص القبول لفرص الدراسات العليا التي توفرها مستقبلاً. كما يركز الدعم الموجه للطلبة على توفير برامج تعليم المهارات الناعمة والخضراء وريادة الأعمال، دور حيوي لضمان قدرة الخريجين على التأقلم والابتكار، وتتبع الجامعة التنقل لتمكين الطلبة من فرص التواصل الدولي، بما يُعزز كفاءاتهم ويصقل مهاراتهم، بما يتوافق مع هوية ومبادئ جامعة السوربون، ويجمع بين البلاغة الأكاديمية الفرنسية، والدعم المالي اللازم لتحقيق التفوق والريادة.