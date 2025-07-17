رئيس الدولة يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس وزراء ألبانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تيرانا مع معالي إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، سبل تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين خاصة في المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المتبادلة.

وقال سموه عبر منصة إكس:"بحثت في تيرانا مع معالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا سبل تعزيز العلاقات المتنامية بين بلدينا خاصة في المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المتبادلة، وتبادلنا وجهات النظر حول القضايا المشتركة وسبل دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

بحثت في تيرانا مع معالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا سبل تعزيز العلاقات المتنامية بين بلدينا خاصة في المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المتبادلة، وتبادلنا وجهات النظر حول القضايا المشتركة وسبل دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. pic.twitter.com/iGMlgWn2UU — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) July 17, 2025

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed)