«الإمارات للطاقة النووية» و«فراماتوم» توقعان اتفاقية لتوريد الوقود النووي لـ«براكة»

ابوظبي - سيف اليزيد - وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية وشركة «فراماتوم» الفرنسية، اتفاقية تعاون، لتوريد حزم الوقود النووي وخدمات هندسية لمحطات براكة للطاقة النووية، وذلك لدعم التميّز التشغيلي المستمر للمحطات، وتمكينها من مواصلة دورها في إنتاج الكهرباء النظيفة على مدار الساعة، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر شركة «فراماتوم» حزم وقود نووي كاملة للاستخدام في محطات براكة، حيث تمتلك الشركة خبرات تمتد لعقود في تصنيع وابتكار الوقود النووي، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً لتعزيز مرونة سلسلة توريد الوقود في «الإمارات للطاقة النووية»، وضمان استمرار تميّز العمليات التشغيلية في محطات براكة وإنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، بهذه المناسبة، إن الاتفاقية مع «فراماتوم» تدعم استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تعزيز أمن وموثوقية سلسلة توريد الوقود النووي، حيث يُعد التنوع ركيزة أساسية لضمان استمرار محطات براكة للطاقة النووية في توفير كهرباء آمنة ونظيفة وموثوقة، مما يُعزّز النمو المستدام لاقتصاد دولة الإمارات.

ونوه بخبرات شركة فراماتوم الكبيرة والتزامها بالمعايير الدولية، التي تضيف قيمة مهمة للعمليات في محطات براكة، وتسهم بترسيخ مكانة المحطات كنموذج عالمي للتميز التشغيلي في مجال إنتاج الكهرباء النظيفة، مؤكداً على التزامهم بتطوير البنية التحتية ومختلف القدرات في «براكة»، بالإضافة إلى حرصهم على استمرارية تحقيق التميز في قطاع الطاقة النووية، حيث تواصل شركة الإمارات للطاقة النووية البناء على التميز التشغيلي في براكة عبر تعزيز السلامة والأمن، والكلفة المناسبة، وتقديم حلول مبتكرة للوقود.

من جهته، أعرب غريغوار بونشون، الرئيس التنفيذي لشركة «فراماتوم»، عن فخرهم بتوفير الوقود المتطور لشركة الإمارات للطاقة النووية، الأمر الذي يسهم في ضمان أمن الإمدادات، ويحقق أهداف دولة الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة، مؤكداً أن الاتفاقية تسلط الضوء على تقنيات الشركة المتقدمة وموثوقية كوادرها العاملة لتقديم خدمات استثنائية للشركاء.

وسيتم تصنيع حزم الوقود في منشأة لشركة «فراماتوم» في الولايات المتحدة والتي حصلت على ترخيص مفوضية الرقابة النووية الأميركية، وحصلت على أعلى تصنيف من المفوضية الأميركية بموجب برنامج مراجعة أداء المرخصين لمدة 18 عاماً متتالية.

وتمتلك «فراماتوم»، خبرات تزيد على 40 عاماً في تصنيع حلول الوقود، بما في ذلك وقود المفاعلات مثل تلك الموجودة في محطات براكة، حيث أنتجت أكثر من 6000 حزمة وقود من هذا النوع على مدار الأعوام الأربعين الماضية.

ولا تزال براكة نموذجاً عالمياً لمشاريع الطاقة النووية الجديدة، حيث تمكنت شركة الإمارات للطاقة النووية من تشغيل محطات براكة - التي تضم أربع مفاعلات من طراز APR-1400، وذلك في غضون ثماني سنوات فقط، بينما تواصل الشركة استكشاف الفرص الإستراتيجية التي تدعم نمو القطاع النووي السلمي العالمي، مع ضمان بقاء محطات براكة ركيزة أساسية لمزيج الطاقة في دولة الإمارات.