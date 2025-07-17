رئيس الدولة يصل إلى المجر في زيارة رسمية

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، إلى العاصمة «بودابست» في زيارة رسمية إلى المجر.

ورافقت طائرة صاحب السمو رئيس الدولة، لدى دخولها الأجواء المجرية، طائرات عسكرية ترحيبا بزيارة سموه.

يضم الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة كلا من: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعود الشامسي سفير الدولة لدى المجر، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»، وعدد من كبار المسؤولين.