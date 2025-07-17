الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها التنموية مع صربيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن «الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها التنموية مع صربيا».
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «التقيت اليوم في بلغراد فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، حيث بحثنا علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا والعمل المتواصل من أجل تعزيزها لمصلحة التنمية في البلدين».
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة أن «الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها التنموية مع صربيا وتحقيق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بلدينا، من منطلق نهجها في بناء جسور التعاون التي تحقق مصالح الجميع».

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed)
محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

