رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها التنموية مع صربيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن «الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها التنموية مع صربيا».

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «التقيت اليوم في بلغراد فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، حيث بحثنا علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا والعمل المتواصل من أجل تعزيزها لمصلحة التنمية في البلدين».

وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة أن «الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها التنموية مع صربيا وتحقيق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بلدينا، من منطلق نهجها في بناء جسور التعاون التي تحقق مصالح الجميع».

