حمدان بن محمد.. عام من الإنجازات الوطنية في دعم مسيرة الاتحاد

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

أكمل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عاماً على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، حيث تحفل مسيرة سموه بالعطاء والإنجازات، وذلك في تطوير مسيرة تطوير العمل الحكومي للإمارة، كما آمن سموه أن حماية وحدة الاتحاد وكيان الاتحاد وتراب الاتحاد مهمة مقدسة.

وجاء تعيين سموه في يوليو 2024، ليواكب متطلبات المرحلة المقبلة في العمل الحكومي والدفاعي، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز منظومة الأمن الوطني، وعلى مدار عام، شهدت القطاعات المرتبطة بتوجيهات سموه تطوراً لافتاً من حيث جودة الأداء وتسريع وتيرة العمل التنفيذي، حيث رسّخ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، سمعة رفيعة، كقائد يجمع بين القدرات القيادية الفريدة، والسمات الإنسانية والعلاقات الاجتماعية.

حيث نفّذ سموه خلال العام الماضي 131 نشاطاً متنوعاً، منها 33 نشاطاً متعلقاً في وزارة الدفاع، و98 نشاطاً غير متعلق بوزارة الدفاع، حيث رسّخ سموه نهجاً واضحاً في تطوير القدرات الدفاعية الإماراتية، قائماً على تحديث البنية التحتية الدفاعية وتبني التقنيات الحديثة، مع التركيز على استدامة التأهيل وبناء منظومة وطنية متقدمة تعتمد على الكوادر والكفاءات المحلية.

الزيارات الخارجية

كما شكّلت الزيارات الخارجية الخمس الأولى التي قام بها سموه في عامه الأول إشارات واضحة إلى أولويات المرحلة، تنوّعت هذه الزيارات بين عواصم القرار الإقليمي والدولي، وحملت رسائل سياسية واقتصادية ودفاعية، تعكس موقع الإمارات كلاعب فاعل في خريطة العلاقات العالمي.

حيث اختار سموه أن تكون هذه الزيارات متقاربة في توقيتها، لكنها متباعدة في أهدافها، بين الأمن الإقليمي، وتبادل التكنولوجيا الدفاعية، واستكشاف فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، والاستثمار في الإنسان والمهارات المستقبلية، وإلى جانب الحضور الدولي.

العنصر البشري

كما أولى سموه اهتماماً خاصاً بالعنصر البشري، ليس فقط من خلال ملفات الموارد البشرية، بل في نمط تعامله الإنساني مع العاملين في الميدان، ومتابعته الشخصية لقصص النجاح، وتشجيعه للمبادرات الاجتماعية، كما تابع سموه ملفات التقنية والابتكار والمشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والحوسبة المتقدمة، وأمن الفضاء السيبراني.

التحول الرقمي

وترجم سموه هذا التوجه على مستوى وزارة الدفاع من خلال دعم برامج التحول الرقمي العسكري، وتطوير أنظمة القيادة والسيطرة، وتكثيف التعاون مع شركات التكنولوجيا المتقدمة، ما يعكس فهماً متقدّماً لواقع الدفاع المعاصر، الذي لم يعد مرهوناً فقط بالمعدات التقليدية، بل بالشبكات والبيانات والأنظمة الذكية، كما شهدت القوات المسلحة الإماراتية خلال العام تعزيزاً ملحوظاً في مجالات التدريب والتسليح والجاهزية العملياتية، من خلال دعم سموه لبرامج تطوير الموارد البشرية العسكرية.

الابتكار الحكومي

كما حرص سموه على دفع وتيرة التحول المؤسسي من خلال دعم مبادرات الابتكار الحكومي والرقمنة، وتعزيز أداء الفرق الوزارية من خلال تشجيع التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، ما ساهم في رفع كفاءة منظومة اتخاذ القرار وتسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية على مستوى الدولة، حيث يتميز نهج سموه في العمل بتركيزه على النتائج الميدانية، والتفاعل المباشر مع فرق العمل.

دراسته

تلقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم دراسته الابتدائية والثانوية في مدرسة راشد الخاصة في دبي، قبل التوجّه إلى بريطانيا لاستكمال دراسته، حيث تخرج في عام 2001 من أكاديمية «ساند هيرست» العسكرية الملكية، وهي إحدى أعرق الكليات العسكرية في العالم، بالإضافة إلى دراساته العسكرية، كما حصل سموه على عدد من الدورات التدريبية الاقتصادية المتخصّصة.

رئاسة المجلس التنفيذي

في الثامن من شهر سبتمبر من عام 2006 أسند صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث بات سموّه يقود ويلهم فريق عمله في حكومة دبي، لتحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة وجعلها واقعاً ملموساً.