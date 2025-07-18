الامارات | حريق في أحد مصانع رأس الخيمة دون إصابات

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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في أحد مصانع رأس الخيمة دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بأن فرق الدفاع المدني والفرق الوطنية تعاملت مع حريق اندلع في أحد مصانع منطقة الحليلة، أمس، ضمن استجابة ميدانية سريعة متكاملة، وبمشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية، وأكّدت، في بيان لها، عدم تسجيل خسائر أو إصابات بشرية، ودعت الجمهور إلى الابتعاد عن منطقة الحريق واتخاذ الطرق البديلة، وعدم تداول الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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