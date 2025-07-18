محمد بن راشد: عهد الاتحاد.. يوم توافق فيه المؤسسون على وثيقة ودستور الاتحاد

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن عهد الاتحاد يوم توافق فيه المؤسسون على وثيقة ودستور الاتحاد.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «عهد الاتحاد.. يوم توافق فيه المؤسسون على وثيقة ودستور الاتحاد.. وتوافقت القلوب على فكرة الاتحاد.. وتوافقت الطاقات والموارد على بناء أعظم فكرة وحدوية شهدها عالمنا العربي المعاصر.. واليوم نتعاهد على استكمال البناء بنفس الروح.. وبنفس العزم.. وبطموحات عالمية نحو المستقبل».