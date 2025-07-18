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حمدان بن زايد: "يوم عهد الاتحاد" لحظة وطنية خالدة نستذكر فيها الرؤية السديدة للآباء المؤسسين

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حمدان بن زايد: "يوم عهد الاتحاد" لحظة وطنية خالدة نستذكر فيها الرؤية السديدة للآباء المؤسسين

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن "يوم عهد الاتحاد" لحظة وطنية خالدة نستذكر فيها الرؤية السديدة للآباء المؤسسين.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «يُجسّد "يوم عهد الاتحاد" لحظة وطنية خالدة نستذكر فيها الرؤية السديدة للآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم اتحادٍ شامخٍ بُني على أسس من العزيمة والولاء».
وأضاف سموه: «هو يوم لتجديد العهد مع الوطن، وتعزيز الالتزام بالمضي قدماً في حفظ مكتسباته ومنجزاته. وبقيادة حكيمة، تمضي مسيرة الاتحاد قدماً بثقة وولاء راسخ».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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