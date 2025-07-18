الامارات | أحمد بن محمد: في يوم "عهد الاتحاد" نجدد العهد بالسير على دروب الريادة نحو قمم مجدٍ جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 يوليو 2025

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في كلمة له بمناسبة "يوم عهد الاتحاد"، أن دولة الإمارات تواصل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، تحقيق الإنجازات وصناعة مستقبل يليق باسم الإمارات وشعبها الوفي.

وقال سموه: "في يوم عهد الاتحاد، تواصل دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحقيق الإنجازات، وصناعة مستقبل يليق باسم دولة الإمارات وشعبها العزيز ... في هذا اليوم، نجدد العهد بالسير على دروب الريادة، نحو قمم مجدٍ جديدة. وأضاف سموه في الإمارات، نستند إلى تاريخ عريق ونماذج مضيئة لنصنع المستقبل، ونُنجز على الأرض… كما في الفضاء.