الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة: نؤكد حرص الإمارات على مواصلة بناء جسور التعاون التنموي مع المجر

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الدولة: نؤكد حرص الإمارات على مواصلة بناء جسور التعاون التنموي مع المجر

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حرص الإمارات على مواصلة بناء جسور التعاون التنموي مع المجر.
وقال سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "بحثت في بودابست مع فخامة تاماش سويوك رئيس المجر ومعالي فيكتور أوربان رئيس الوزراء سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات التنموية والثقافية". 
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "وبينما نحتفي العام الجاري بمرور 35 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، نؤكد حرص الإمارات على مواصلة بناء جسور التعاون التنموي مع المجر لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما".

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed)
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا