عمار بن حميد: «يوم عهد الاتحاد» ولاءٌ دائم لوطنٍ خالد

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن الثامن عشر من يوليو من كل عام «يوم عهد الاتحاد»، يجسد الاحتفاء بالاجتماع التاريخي الذي عقد في هذا اليوم من عام 1971، والذي وقّع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام «طيب الله ثراهم»، «وثيقة الاتحاد» ودستور الإمارات، وأعلن فيه بيان الاتحاد، والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سموه، في كلمة له بهذه المناسبة، إن «يوم عهد الاتحاد» تعبير حقيقي عن نبض كل مواطن، وعن الولاء الدائم لهذا الوطن الخالد، وتجسيد لقيم الاتحاد، وترسيخ للهوية، وتعزيز الانتماء للوطن والولاء للقيادة، ووفاء لمسيرة من التضحيات والعطاء.

ورفع سمو ولي عهد عجمان، في هذا اليوم الخالد في ذاكرة الوطن الغالي أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى القيادة الرشيدة، وأولياء العهود ونوّاب الحُكّام، وإلى شعب الإمارات العزيز.

وأضاف سموه: «إننا في هذا اليوم نقدّم الشكر والتقدير للقادة المؤسسين، على عظيم جهودهم، وحكيم صنيعهم، وعلى صبرهم ومثابرتهم وتضحياتهم الجليلة من أجل تأسيس دولة الإمارات، وبناء اتحادها، الذي ظل نبعاً عذباً متجدداً، وإرثاً عظيماً مستداماً، يقوى على مر الأعوام، ويزداد رسوخاً وشموخاً».