زكي نسيبة: تجسيد معنى الولاء للوطن والقيادة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، إن «يَومُ عَهدِ الاتحاد» يوم رسم ملامح واضحة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة المضيء، وأرسى القواعد الراسخة التي نهضت عليها الدولة، التي آمنت بالإنسان، واستثمرت في قدراته، ومضت نحو مستقبلٍ واعدٍ برؤية ثاقبة.

وأضاف معاليه، في تصريح له بالمناسبة: «نحن في جامعة الإمارات العربية المتحدة، الجامعة الوطنية الأم، نؤمن بأن دورنا في هذا العهد يتجاوز التعليم والبحث، ليكون التزاماً ثقافياً ومعرفياً وأخلاقياً، يُجسّدُ معنى الولاء والانتماء للوطن وقيادته، ويُعزِّزُ حضور الهوية الإماراتية في عقول الشباب».

وأكد معاليه: «في هذه الذِّكرى، نُجدِّدُ عهد الولاء لقيادتنا الرَّشيدة، ونؤكد أن مبادئ الاتحاد التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ستظل النبراس الذي نهتدي به في بناء المستقبل».