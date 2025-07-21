دائرة الطاقة في أبوظبي تشيد بجهود «أبطال الطاقة» في مجموعة تدوير

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقّت مجموعة تدوير رسالة شكر وتقدير من دائرة الطاقة في أبوظبي، إلى جانب مكافأة رمزية، تقديراً لمساهمة فريق «أبطال الطاقة» الممثل عن تدوير، وكفاءة أدائهم واحترافيتهم في ورش العمل التدريبية المتعلقة بتعزيز كفاءة الطاقة والمياه، التي نظمتها الدائرة في إطار جهودها لدعم تنفيذ استراتيجية كفاءة الطاقة والمياه 2030، والتي تهدف إلى خفض استهلاك الموارد في المباني الحكومية، والمساهمة في تحقيق أهداف دولة الإمارات في مجال حماية البيئة وخفض الانبعاثات، لتعزيز الاستدامة، وتحقيق الحياد المناخي.

مداخلات الفريق عكست التزام المجموعة بأرقى المعايير البيئية وتطبيق أفضل الممارسات

هدفت الورش التدريبية، إلى ترجمة السياسات إلى خطوات عملية قابلة للتطبيق في المباني الحكومية، مع التركيز على أهمية السلوك الواعي لتحقيق أثر بيئي إيجابي طويل المدى. وقد أظهرت مشاركة فريق مجموعة تدوير جهودها الحثيثة، في دعم توجهات الحكومة نحو ترسيخ الممارسات المستدامة.

وقد تألف فريق «أبطال الطاقة» لمجموعة تدوير المشارك في الورش من، أحمد كمال، عائشة العبري، ميرة القبيسي، وهاني أحمد سلامة، الذين أظهروا تفاعلاً حيوياً جاداً وقدّموا مداخلات قيمة عكست التزام المجموعة بأرقى المعايير البيئية وتطبيق أفضل الممارسات في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه. كما نالت الموظفة عائشة العبري، إشادة خاصة من فريق دائرة الطاقة على العرض التقديمي الذي قدّمته باللغة العربية، الذي سلط الضوء على التحديات والحلول المقترحة في مجال كفاءة الطاقة، وذلك لتميز أسلوب التقديم وجاذبية الأفكار المطروحة في مضمون العرض، والعناصر الفنية الإبداعية المدمجة التي عززت فعالية استيعاب رسائله الرئيسية. تعكس هذه المشاركة الناجحة مدى التزام «تدوير» بتعزيز الشراكات المؤسسية الفاعلة، ودعم السياسات الوطنية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة، وترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه على مستوى فرق العمل، بما يدعم أهداف إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بريادة الاستدامة البيئية، وتمهد الطريق نحو مستقبل آمن ونظيف للأجيال القادمة».