الإمارات تطلق الهوية المرئية وشعار مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الـ"18"

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، الهوية المرئية والشعار الرسمي لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين - دبي 2025، وذلك ضمن التحضيرات التي تقودها "مجموعة بريد الإمارات"، الجهة الممثلة لعضوية الدولة في الاتحاد، استعدادا لاستضافة الحدث الدولي الأبرز في قطاع البريد واللوجستيات.

وسيعقد المؤتمر في إمارة دبي خلال الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر المقبل، تحت شعار "قيادة التغيير لصناعة المستقبل"، ضمن أعمال الاتحاد البريدي العالمي وهو الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بقطاع البريد، والذي يعقد مؤتمراته كل أربع سنوات لاعتماد إستراتيجيته الجديدة، وتحديد القواعد المستقبلية لتبادل البريد الدولي.

وجاء الإعلان عن الهوية خلال حفل رسمي تم تنظيمه في العاصمة السويسرية برن، بحضور الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى الاتحاد السويسري، وماساهيكو ميتوكي، المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الاتحاد وممثلي الدول الأعضاء، وكبار الشخصيات من دولة الإمارات وسويسرا.

وشكّل الحفل، الذي نظمته اللجنة المنظمة للمؤتمر بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي، محطة مهمة جمعت ممثلي الدول الأعضاء والجهات المعنية، حيث جرى استعراض الرؤى المستقبلية والخطط التنظيمية والخدمات اللوجستية المرافقة للمؤتمر، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتوفير تجربة استثنائية تليق بمكانة الحدث.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين، أن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث تؤكد ثقة المجتمع الدولي بمكانتها وريادتها في تمكين منظومة الخدمات البريدية واللوجستية، ودورها البارز في ربط المجتمعات والاقتصادات.

وأضاف أن المؤتمر يسعى إلى تمكين صناع القرار من إعادة رسم ملامح مستقبل القطاع البريدي واللوجستي العالمي، عبر تعزيز التعاون الدولي، وتبني التقنيات الحديثة، وتطوير نماذج عمل مرنة ومستدامة تواكب التحولات الرقمية، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات ورسالتها الداعمة للتحول الرقمي والتنمية الشاملة.

ويعكس شعار المؤتمر "قيادة التغيير لصناعة المستقبل" الدور المحوري للاتحاد البريدي العالمي والدول الأعضاء في رسم ملامح مستقبل القطاع، كما يُبرز الإرث العريق للخدمة البريدية في ربط الشعوب عبر الحدود، وتحوّلها المتسارع نحو الابتكار والاستدامة.

وتجسد الهوية المرئية رمزية "الصقر"، بما يعكس قيم الثقة والقوة والرؤية الاستباقية، إلى جانب "بوابة المستقبل" التي ترمز إلى الانفتاح على الغد والدور المتنامي للقطاع في تعزيز الترابط العالمي.

وتشكّل هذه الهوية دعوة للعمل المشترك لتحديث البنية التحتية، وتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز التعاون الدولي، والتجديد الدائم للالتزام بالمبادئ متعددة الأطراف التي توجه عمل الاتحاد.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إمارة دبي بما يحمله من أبعاد استراتيجية وتطلعات مستقبلية، انسجاماً مع مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031"، التي تضع ضمن أولوياتها ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي في الاقتصاد الرقمي والخدمات الذكية، وتعزيز حضورها المؤثر في المنظمات والمحافل الدولية.