الامارات | حاكم الشارقة يعتمد تخصيص 690 قطعة أرض للمواطنين في منطقة الحراي بخورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 يوليو 2025

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تخصيص أراضٍ للمواطنين بمنطقة الحراي في مدينة خورفكان.



تشمل 180 أرضاً سكنية، و450 أرضاً صناعية، و60 أرضاً تجارية، وجارِ العمل على تسوية الأراضي لتسليمها للمستحقين خلال شهرين، بالإضافة إلى إنشاء متنزه في المنطقة



صرح بذلك أيمن راشد النقبي، مدير إدارة أفرع المنطقة الشرقية بدائرة «التخطيط والمساحة»، لـ «الخط المباشر».