ميديكلينيك مستشفى المدينة وميديكلينيك مستشفى بارك فيو يحصلان على اعتماد مركز التميز في التنظير

ابوظبي - سيف اليزيد - تفخر ميديكلينيك الشرق الأوسط بالإعلان عن حصول كل من ميديكلينيك مستشفى المدينة وميديكلينيك مستشفى بارك فيو على اعتماد "مركز التميز" في التنظير من قِبل مؤسسة التقييم الجراحي الدولية (SRC). ويُجسد هذا الاعتراف الدولي التزام المستشفيين المستمر بتقديم رعاية صحية عالمية المستوى، وخبرة طبية متقدمة، وتميّز في إجراءات التنظير.

ويُمنح اعتماد مركز التميز للمؤسسات الصحية التي تستوفي معايير صارمة في سلامة المرضى وجودة الرعاية السريرية والممارسات المبتكرة في مجال التنظير، كما يُسلط الضوء على الكفاءات الطبية المتخصصة، والتقنيات الحديثة، والالتزام المتواصل بتحسين نتائج المرضى.

وقال الدكتور جاك كوبيرسي، الرئيس الطبي لميديكلينيك الشرق الأوسطأ"يشرفنا الحصول على هذا الاعتماد في منشأتين من منشآتنا، فهو يؤكد التزامنا بتقديم أعلى معايير الرعاية في مجال التنظير. هذا الإنجاز يعكس خبرة فرقنا الطبية وحرصنا الدائم على سلامة المرضى، والدقة في التشخيص، وتوفير خيارات علاجية متطورة".

تلعب إجراءات التنظير دورًا محوريًا في تشخيص وعلاج مجموعة واسعة من الحالات الطبية باستخدام تقنيات طفيفة التوغل، مما يسهم في تسريع التعافي وتحسين تجربة المريض. ويؤكد اعتماد SRC على التزام ميديكلينيك مستشفى المدينة وميديكلينيك مستشفى بارك فيو بأعلى مستويات التميز في هذا المجال.

حول ميديكلينيك الشرق الأوسط:

توفر كل من ميديكلينيك مستشفى المدينة وميديكلينيك مستشفى بارك فيو رعاية صحية بمعايير عالمية تغطي مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الأولية والثانوية والثالثية. وتُدار هذه المستشفيات من قِبل ميديكلينيك الشرق الأوسط، التابعة لمجموعة ميديكلينيك، وهي مجموعة دولية متنوعة من مزودي الرعاية الصحية الخاصة تأسست في جنوب أفريقيا عام 1983، وتضم فروعًا في سويسرا، وجنوب أفريقيا (بما في ذلك ناميبيا)، والإمارات العربية المتحدة.

وتستند ميديكلينيك في نهجها إلى العلم بهدف تحسين حياة المرضى من خلال استخدام أحدث العلاجات والتقنيات في بيئة تعتمد على الأدلة والبراهين العلمية.

تُشغّل ميديكلينيك الشرق الأوسط سبعة مستشفيات و29 عيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضم أكثر من 950 سريرًا للمرضى المقيمين.

