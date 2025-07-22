"صيفنا سعادة" في عجمان يواصل فعاليات نسخته السادسة

ابوظبي - سيف اليزيد - يواصل البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة" فعاليات نسخته السادسة، التي انطلقت 14 يوليو الجاري وتستمر حتى 14 أغسطس المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وبمشاركة جهات من القطاع الخاص، وتقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

ويتضمن البرنامج ستة مراكز صيفية تخصصية، ويضم مجموعة من البرامج والمبادرات التطويرية والتطوعية، وباقة من المسابقات التثقيفية والترفيهية، إضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية والبرامج والفعاليات الثقافية والعلمية.

وشارك في البرامج والمبادرات التطويرية خلال الأسبوع الأول من فعاليات "صيفنا سعادة" 128 مشاركاً استفادوا من 8 برامج متنوعة.

وقدمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، مبادرتي سفراء الوعي الرقمي ومنصة صنّاع المحتوى الشبابي، للفئة العمرية من 14 إلى 18 عاماً، فيما نظمت دائرة المالية مسابقة "العبها صح" والتي استهدفت الأطفال من عمر 6 إلى 14 سنة، واختتمت دائرة البلدية والتخطيط برنامجها استوديو ألفا والهادف لإعداد إعلاميي المستقبل، وأقام مجلس شباب عجمان ورشة موروثنا هويتنا، كما أقام مركز عجمان للإحصاء برنامج "كيف تعد استبيان ناجح".

وبدأت برامج ومبادرات المركز الصيفي التخصصي العلمي، بإطلاق مركز عجمان إكس التابع لدائرة البلدية والتخطيط برنامج المبرمج الصغير البرنامج الأول لبرمجة روبوتات الذكاء الاصطناعي ضمن مبادرة المبرمج الصغير لعام 2025 في دورتها السادسة عشرة، وشارك في الأسبوع الأول 38 مشاركاً.

وبلغ عدد المستفيدين من برامج المركز الصيفي للبنين 391 مستفيداً شاركوا في 4 برامج، أهمها البرنامج التأهيلي للملتحقين بالخدمة الوطنية الذي ينظمه مكتب شؤون المواطنين بعجمان.

وشاركت 766 فتاة في 21 برنامجا ضمن فعاليات المركز الصيفي للفتيات، فيما استقطبت برامج ومبادرات المركز الصيفي للبرامج الثقافية 1529 مستفيدا شاركوا في 29 برنامجا.

وضمن المبادرات التطوعية نفذت جمعية الإحسان الخيرية، مبادرة لغرس الأشجار أمام المساجد في عجمان، و"رحلة المندوب الصغير".

وفي فعاليات المركز الصيفي لكبار المواطنين، نظم مركز سعادة كبار المواطنين عددا من المبادرات المجتمعية أبرزها الزراعة المائية، وبأيدينا نبدع، وركن التراث، ولمسة فن بالرمل.

وتنوعت الأنشطة والمسابقات الرياضية في المركز الصيفي لأصحاب الهمم والتي نظمها نادي عجمان لذوي الإعاقة، منها برامج تنس الطاولة والريشة الطائرة وكرة السلة واللياقة البدنية وألعاب القوى وسلة الكراسي بالإضافة إلى كرة الهدف للمكفوفين.



