فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن تشهد إقبالاً كبيراً في أسبوعها الثالث

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تقدمها البرامج الصيفية لصندوق الوطن في أكثر من 56 موقعا على مستوى الدولة إقبالا كبيرا من طلاب المدارس الحكومية والخاصة خلال أسبوعها الثالث، حيث قدمت رؤية جديدة للأنشطة الصيفية، تركز على الهوية والوطنية واللغة والموروث الإماراتي الذي يمثل كافة البيئات الإماراتية.

شارك في إدارة البرامح عدد من المبدعين والفنانين والمفكرين الإماراتيين، إضافة إلى أعداد كبيرة من الكوادر التعليمية من المشرفين والمدرسين.

وتشمل الفئات الثلاث المشاركة في الأنشطة الصيفية لصندوق الوطن الطلاب من 8 إلى10 سنوات، ومن 11 إلى 13سنة ، ومن 14 إلى 16 سنة، فيما أشاد أولياء الأمور والطلاب بالأنشطة المتنوعة التي تتعلق بـ "العربية لغة القرآن" ودورها في تعزيز اللغة العربية وفنونها وآدابها.

من جانبه أشاد ياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن، بجهود نحو 56 مدرسة ومركزا ثقافيا وشبابيا على مستوى الدولة، مثمنا جهود كافة المشاركين في الأنشطة من كتاب الإمارات ومبدعيها ومفكريها، في إطار التعاون والشراكة المثمرة مع الصندوق، والتي كان لها أبلغ الأثر في أن تحقق برامجه الصيفية، هذا النجاح اللافت.

وأكد أن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، كانت واضحة منذ اليوم الأول لكافة القائمين على البرامج الصيفية لصندوق الوطن، بأن تلبي الأنشطة آمال الطلاب وأولياء الأمور وأن تصل بقيم الهوية الوطنية ومكوناتها إلى الجميع، ولا تغفل الجوانب الفنية والرياضية والترفيهية لكافة الفئات المشاركة.

وأوضح أن البرامج قدمت رؤية مختلفة للبرامج الصيفية، تضمن محتوىً معرفيا متميزا ومبسطا يراعي كافة المراحل السنية المشاركة، ويعتمد على التفاعل الإيجابي للطلبة المشاركين، حيث استحوذت العروض المسرحية والتراثية والإبداعية ولغة القرآن على اهتمام الطلبة وهو ما انعكس إيجابيا على وعي وثقافة كافة المشاركين في هذه البرامج.

وفي إطار حرص صندوق الوطن على تنمية الإبداع وتعزيز القيم التربوية والثقافية لدى طلاب المدارس، شهدت أنشطة البرنامج الصيفي تقديم عرض مسرحي للأطفال بعنوان "كليلة ودمنة - الأفعى والغراب"، استوحيت أحداثه من القصص التراثية الشهيرة التي جمعت بين الحكمة والرمزية بأسلوب ممتع وهادف.

وقالت المخرجة نيروز محمد الطنبولي، إن العروض المسرحية التي قدمتها فرقة سيدة الحكايات تضمنت مسرحية كليلة ودمنة "الأفعى والغراب” وحكايات شعبية "حمار جحا وجاره البخيل”، و"جحا وكلبه العجيب"، وذلك في مختلف المدارس المشاركة في البرامج الصيفية لصندوق الوطن.

ونوهت بتركيز البرامج الصيفية على تشجيع المواهب، ورعايتها، ما يساعد المشاركين على التعرف على ما لديهم من طاقات إبداعية، وبالتالي تطوير مواهبهم، بالثقافة المعرفة، والقراءة، مشيرة إلى أن الإمارات من أكثر الدول تشجيعا للإبداع والمبدعين، وأن البرامج الصيفية يمكن أن تكون منصة لاكتشاف العشرات من المبدعات والمبدعات.

من جهتهم أكد عدد كبير من أولياء الأمور أن أنشطة البرنامج الصيفي لصندوق الوطن"، أسهمت في صقل مواهب أبنائهم ودعم قدراتهم وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإنسانية في نفوسهم، وفتحت أمامهم آفاقاً واسعة للتعلم والابتكار خلال عطلتهم الصيفية، لما وفرته من بيئة محفّزة تجمع بين الترفيه والتطوير الشخصي، من خلال ورش العمل، والأنشطة العلمية، والبرامج التقنية، إضافة إلى مجالات الفنون والابتكار والرياضة والترفيه.

وأكدوا أن انخراط أبنائهم في هذه الأنشطة منحهم فرصة لاكتشاف مواهب جديدة وتوسيع مداركهم، وتعزّز روح الانتماء والمسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم.









