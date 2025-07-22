«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الثلاثاء، في دولة الإمارات.

وقال «المركز» في منشور على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 49.6 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. #The_highest_temperature recorded over the country today is 49.6 °C in Mezaira (Al «Dhafra region) at 15:00 UAE Local time.

#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 49.6 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_highest_temperature recorded over the country today is 49.6 °C in Mezaira (Al Dhafra region) at 15:00 UAE Local time. pic.twitter.com/W7Iaw2qyn6 — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) July 22, 2025

— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae)