«جامعة عجمان» تطلق مبادرة لتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

أطلقت جامعة عجمان مبادرة نوعية تحت اسم «مسار للتميّز المهني»، تُعد الأولى من نوعها في قطاع التعليم العالي على مستوى الدولة.

تهدف المبادرة إلى إعادة تعريف آليات تأهيل الطلبة للحياة المهنية، عبر منظومة متكاملة تبدأ من لحظة التحاقهم بالجامعة وتستمر لما بعد التخرج.

يمثل «مسار» نقلة استراتيجية تتجاوز الدور التقليدي لمكاتب الخدمات المهنية، ويجمع بين الإرشاد المهني المبكر، وتطوير المهارات الأساسية، والتواصل مع جهات التوظيف، إلى جانب دعم الخريجين بالاستشارات وفرص التطور المهني.

يعزّز «مسار» فرص التواصل الفعال بين الطلبة والخريجين وأعضاء الهيئة التدريسية وقادة القطاعات، ليقدم بذلك تجربة متناغمة ومتكاملة الأبعاد تُعزز قدرة الطلبة على تحقيق التوافق بين تطلعاتهم وبين الفرص الحقيقية المتاحة في ميادين العمل.

وأكد الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، أن المبادرة تعكس رؤية الجامعة في إعداد خريجين قادرين على التفكير العميق، والقيادة، والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، مشيراً إلى أن بناء المهارات لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل يتطلب بيئة تعليمية شاملة تحاكي الواقع العملي.

وأسهم هذا التوجه في تحقيق الجامعة المرتبة الثالثة على مستوى الدولة في مؤشر «سمعة الخريجين لدى أصحاب العمل» وفق تصنيف «كيو إس» العالمي للجامعات 2026، مما يعكس تركيزها المستمر على تخريج كفاءات تلبي تطلعات سوق العمل.

ويتوافق «مسار» مع مستهدفات «نحن الإمارات 2031» ورؤية «عجمان 2030»، من خلال تمكين الشباب، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وترسيخ ثقافة الابتكار والقيادة، دعماً لأولويات التنمية الشاملة والمستدامة.