محمد الشرقي: تعزيز المواطَنة الإيجابية وترسيخ قيم التلاحم

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة.

وأكد سموه، خلال اللقاء، أهمية طرح المواضيع التي تناقش قضايا المجتمع، وتعزز المسؤولية المجتمعية وقيم المواطنة الإيجابية بين الأفراد، منوهاً بضرورة تفعيل العمل المشترك بين المؤسسات ذات العلاقة في القطاعات المختلفة، لدعم تمكين المجتمع وتحقيق أهدافه.

وأشار سموه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للمبادرات المجتمعية التي تدعم نهوض الفرد وتمكينه على مستوى الإمارة، وتسهم في نشر قيم التلاحم والتكاتف في المجتمع، وتحقيق رؤية دولة الإمارات في هذا المجال.

وعبّرت معالي شما بنت سهيل المزروعي، عن سعادتها بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، مشيدة بجهود «مجلس محمد بن حمد الشرقي» في تنظيم الجلسات المعرفيّة التي تخدم الفرد والمجتمع، وتسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر.

وكان سمو ولي عهد الفجيرة، قد حضر جلسة بعنوان حوار المجتمع، في قصر الرميلة، نظمها مجلس شباب وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع مجلس محمد بن حمد الشرقي، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة.

وأكد سموه أهمية فتح آفاق الحوار الذي يسلط الضوء على قضايا المجتمع، والقيم التي ترتقي ببنائه وتدعم نموه.

ونوه سموه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بتعزيز القيم الوطنية، والعمل على تمكين الإنسان.

وألقت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، كلمة رئيسية عن منظومة تمكين المجتمع، أكدت فيها دور وزارة تمكين المجتمع في ترسيخ قيم المشاركة المجتمعية الفاعلة.