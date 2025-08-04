مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي يُنظم "مُلتقى أبو هيل المجتمعي"

ابوظبي - سيف اليزيد - نظم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز شرطة المرقبات وبلدية دبي ومؤسسة دبي للإعلام، "ملتقى أبو هيل المجتمعي" في حديقة أبو هيل، بمشاركة واسعة من أفراد المجتمع تجاوزت 300 شخص من مختلف الجنسيات.

وتضمن الملتقى فعاليات توعوية وترفيهية، اشتملت على محاضرات حول آليات التواصل مع شرطة دبي عبر الرقم المجاني 999 للحالات الطارئة و901 لغير الطارئة، والتوعية بمخاطر المواد المخدرة، وخدمة "التواصل مع الضحية"، إلى جانب قوانين السلامة المرورية، والخدمات الذكية التي يقدمها مركز الشرطة الذكي "SPS".

وتمت ترجمة المحاضرات بلغة الإشارة لذوي الإعاقات السمعية من أصحاب الهمم.

كما شملت الفعالية أنشطة مخصصة للأطفال، منها فقرات ترفيهية، وورش للرسم، وبرامج رياضية شارك فيها الأهالي، إلى جانب عروض ميدانية من إدارة التفتيش الأمني K9، ومشاركة دمية "الشرطي منصور"، وعروض موسيقية قدمتها فرقة شرطة دبي، إضافة إلى عرض الدوريات الفارهة.

وأكدت فاطمة بوحجير، رئيسة مجلس الروح الإيجابية، أن تنفيذ الفعاليات ضمن مبادرات مجلس الروح الإيجابية يهدف إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، إلى جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين.