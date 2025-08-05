عبدالله آل حامد يلتقي قادة الإعلام في شنغهاي

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، عدداً من كبار المسؤولين في مجموعة شنغهاي المتحدة للإعلام «SUMG» ومجموعة شنغهاي للإعلام «SMG».

جاء ذلك خلال زيارته إلى مدينة شنغهاي، ضمن فعاليات الجولة التحضيرية لقمة «بريدج 2025»، المنصة العالمية الأضخم التي تجمع قادة ونخبة صنّاع المحتوى الإعلامي والثقافي والفني وصنّاع القرار، والمقرر انعقادها في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025. وكان في استقبال معاليه، خلال زيارته إلى مجموعة شنغهاي للإعلام «SMG»، فانغ شيجونغ، رئيس المجموعة، وعدد من كبار المسؤولين، من بينهم مدير الأبحاث والتكنولوجيا ورئيس قسم المنصات الرقمية، حيث اطلع معاليه والوفد المرافق من منصة «بريدج» على مرافق المجموعة، التي شملت استوديوهات إنتاج المحتوى المتطورة، وغرف الأخبار، ووحدات التحقق من المعلومات، إضافة إلى المختبرات المتقدمة المخصصة لتطوير المنصات الرقمية.

وأكد معالي عبدالله آل حامد، أن العلاقات بين دولة الإمارات والصين تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تحظى برعاية واهتمام القيادة الرشيدة، التي تؤمن بأهمية مد جسور التعاون في مختلف المجالات. وأضاف أن هذه الزيارة إلى مدينة شنغهاي ومؤسساتها الإعلامية الرائدة، تأتي ضمن جولة «بريدج» لتعزيز أواصر التعاون مع كبريات المؤسسات الإعلامية في الصين، وتفعيل الشراكات التي تتيح تبادل الخبرات، وتوظيف الإمكانات المشتركة في مجالات إنتاج المحتوى، وتطوير المنصات الرقمية، وتكامل أدوات الذكاء الاصطناعي.

وقال معاليه إن دولة الإمارات تنظر إلى الإعلام الهادف باعتباره أداة فاعلة لبناء الوعي المجتمعي وتعزيز قيم التسامح والانفتاح، وترى فيه شريكاً محورياً في مسيرة التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق، نحرص على إبرام شراكات استراتيجية مع مؤسسات إعلامية رائدة حول العالم، لتطوير محتوى يعبر عن المسؤولية، ويواكب التطلعات، ويعكس التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي.

من جانبه، شدّد السيد فانغ شيجونغ، رئيس مجموعة شنغهاي للإعلام، خلال اللقاء، على متانة واستمرارية التعاون الثقافي والإعلامي بين الصين والإمارات، مؤكداً أهمية تعميق هذه العلاقات عبر الابتكار المشترك والحوار المتبادل.

وأعرب عن تطلع المجموعة إلى توسيع شراكاتها مع المؤسسات الإعلامية العالمية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع بفعل التطور التكنولوجي وتكامل المنصات الرقمية.

وفي إطار الزيارة، توجه وفد منصة «بريدج» إلى مقر مجموعة شنغهاي المتحدة للإعلام «SUMG»، حيث استقبلهم لي يون، رئيس المجموعة.

واطلع الوفد خلال الجولة على أحدث النماذج التي تطبقها المؤسسة، التابعة للجنة بلدية شنغهاي، في تطوير خدمات إعلامية رقمية مبتكرة لدعم قطاع الصحافة، وهو النهج الذي تبنته المجموعة منذ تأسيسها عام 2013 لتعزيز جودة المحتوى وتسريع وصوله إلى الجمهور.

وتأتي هذه الزيارات في إطار أهداف جولة «بريدج» الرامية إلى توسيع الشراكات الإعلامية الدولية قبيل انعقاد قمة «بريدج 2025»، التي تجسد التزام دولة الإمارات بالابتكار، وصناعة المحتوى المسؤول، ودمج التقنيات الذكية في مختلف أنظمة الإعلام الحديثة.