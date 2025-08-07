حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة.

ونص المرسوم على أن تُنشأ مؤسسة في الإمارة تُسمى: «مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة»، وتعتبر المؤسسة جهة حكومية مستقلة تتبع مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها.

وبحسب المرسوم يعتمد مسمى المؤسسة باللغة الإنجليزية كالآتي: «Sharjah Hospitality Group»، ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من رئيس المؤسسة أن يُنشأ فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وبحسب المرسوم ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويُصدر الرئيس قرارات بتعيين من يراه مناسباً لمعاونته في إدارة المؤسسة والإشراف على الجهات التابعة لها.

وحدد المرسوم صلاحيات الرئيس بما يلي «إنشاء أو ضم أو إلغاء أي الجهات التابعة للمؤسسة.. تشكيل أو حل أي لجان أو مجالس ترتبط بالمؤسسة.. اعتماد موازنات المؤسسة والجهات التابعة لها.. تفويض بعض من صلاحياته أو مهامه لغيره من كبار الموظفين في المؤسسة وفق التشريعات النافذة.. إنشاء واستحداث وتعديل المناصب الإدارية والهياكل التنظيمية للمؤسسة والجهات التابعة لها».

ووفقاً للمرسوم تقوم المؤسسة بممارسة الاختصاصات الآتية.. «وضع السياسات العامة لخدمات الضيافة بهدف تطوير وتنمية المؤسسة.. وضع الخطط الاستراتيجية والمعايير الخاصة بنشاط المؤسسة والجهات التابعة لها.. إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بعمل المؤسسة والجهات التابعة لها.. الإشراف على إدارة وتشغيل المنشآت والمرافق التابعة للمؤسسة وفق أفضل الممارسات المهنية والمعايير المحلية والعالمية.. تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع ذات الصلة بمجال الضيافة والرفاهية.. تنظيم عمليات التعاقد ورفع مستوى الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة داخل الإمارة وخارجها.. متابعة مستوى الأداء وضمان جودة الخدمات المقدمة من خلال أدوات تقييم دورية ووضع آليات للرقابة والتحسين المستمر.. إعداد وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الضيافة، وتطوير مهاراتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة».

وأي اختصاصات أخرى تُكلف بها المؤسسة من قبل الرئيس.

وبحسب المرسوم تشرف المؤسسة ويعمل تحت مظلتها الجهات الآتية «نادي سيدات الشارقة وفروعه.. ومركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات.. وأي مشاريع أو منشآت أو جهات أخرى ذات صلة بالضيافة والرفاهية والفندقة يتم ضمها إلى المؤسسة بقرار من الرئيس.

وحدد المرسوم الموارد المالية للمؤسسة وهي كالتالي..« المخصصات الحكومية.. الإيرادات نتيجة ممارسة نشاطات الجهات التابعة للمؤسسة.. ريع استثمار أموال المؤسسة.. الرعايات والشراكات.. أي موارد أخرى يقرها الرئيس وتتفق مع أهداف ونشاط المؤسسة».

على أن تودع أموال الموارد المالية الخاصة للمؤسسة لدى المصارف التي يعتمدها الرئيس، ولا يجوز استخدام الموارد المالية للمؤسسة إلا في الأغراض التي خصصت لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم والتشريعات المعمول بها أو ما يتم الموافقة عليه واعتماده من قبل الرئيس.