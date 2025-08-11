اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الخارجية تحث مواطني الدولة والمقيمين على اتباع نصائح وإرشادات السفر

ابوظبي - سيف اليزيد - حثت وزارة الخارجية مواطني الدولة والمقيمين فيها على الالتزام بإرشادات السفر في بلد الوجهة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مرافقيهم، كما دعت مواطني الدولة إلى التواصل عبر الرقم المخصص لحالات الطوارئ المتاح على مدار الساعة:0097180024 .

