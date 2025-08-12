سلطان النيادي: الشباب ركيزة نهضة الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أن دولة الإمارات لطالما اعتبرت الشباب ركيزة أساسية في نهضتها الحضارية، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأنهم عماد التنمية، وأهم عناصر رأس المال في مسيرة التطوير والبناء، لتضع بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الاستثمار في الإنسان، وفي المقدمة من ذلك الشباب، في صلب رؤيتها التنموية الشاملة. وقال معاليه، بمناسبة اليوم الدولي للشباب: «إن الإمارات ومنذ تأسيسها، أدركت أن صناعة المستقبل تبدأ من تمكين الشباب وتوجيههم بالشكل السليم وفي المسار الصحيح، من خلال غرس القيم التي تعزز من شأن المعرفة والعمل والابتكار، واليوم، يجسّد شبابنا هذه القيم في كل ميادين الحياة، ليسهموا في دفع عجلة التنمية، ويحملوا لواء الوطن بوعي، وعزيمة، وانتماء».

وأضاف: «في اليوم العالمي للشباب نستذكر حجم التحولات التي أسهم بها الشباب الإماراتي في العمل لتحقيق أحلامهم، وتطلعات الوطن».