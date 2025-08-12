محمد بن راشد: شباب الإمارات وقود وروح ومحرك نهضتنا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة اليوم العالمي للشباب أن جميع الشباب من أبناء الوطن وقود وروح ومحرك نهضة الإمارات.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في اليوم العالمي للشباب.. نحتفي بدولتنا الشابة.. ونحتفي بشبابنا المخلصين في كافة الميادين.. ونحتفي بالروح الشابة التي تقود رؤيتنا وطموحاتنا نحو العالمية.. ونقول لجميع شبابنا من أبناء الوطن.. أنتم وقود وروح ومحرك نهضتنا.. وبكم ومعكم ومن أجلكم نبني أفضل بيئة لحياة الشباب حول العالم».