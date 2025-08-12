"الشارقة للتعليم الخاص" تطلق الدفعة الخامسة من "معلم وأفتخر"

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص البرنامج التجسيري التمهيدي للدفعة الخامسة من برنامج "معلم وأفتخر"، أحد أبرز مشاريعها في مجال إعداد المعلمين وتأهيلهم، وذلك ضمن مشروع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وضمن توجهات الإمارة نحو بناء منظومة تعليمية مستدامة.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار حرص الهيئة على تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها مهنياً وأكاديمياً وفق أعلى المعايير، لتكون قادرة على الإسهام الفاعل في الارتقاء بالقطاع التعليمي، عبر رفد الميدان بكفاءات مؤهلة لقيادة عملية التعلم بأساليب عصرية متكاملة.

وانطلقت فعاليات البرنامج افتراضياً في 4 أغسطس الجاري، وتُستكمل حضورياً في 11 أغسطس في أكاديمية الشارقة للتعليم، حيث يُركّز البرنامج على تنمية المهارات الأكاديمية واللغوية، وتزويد المشاركين بأدوات البحث العلمي والتفكير التحليلي والتعلّم الذاتي، بما يعزز من جاهزيتهم للالتحاق بمرحلة الدبلوم التخصصي.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن البرنامج يُجسّد رؤية الهيئة الاستراتيجية في دعم المسيرة التعليمية من خلال إعداد المعلم المواطن وتأهيله ليكون محوراً أساسياً في تطوير التعليم، مشيرة إلى أن برنامج "معلم وأفتخر" يُعد نموذجاً في الاستثمار في رأس المال البشري.

من جانبه، أوضح علي الحوسني، مدير عام الهيئة، أن البرنامج التجسيري يُشكّل مرحلة تأسيسية هامة تسبق دبلوم الدراسات العليا في التدريس، ويهدف إلى إعداد كوادر تعليمية وطنية تلبي احتياجات قطاع التعليم الخاص بجودة وكفاءة.

بدورها، بيّنت نجلاء المنصوري، مدير إدارة شؤون برنامج "معلم وأفتخر"، أن البرنامج يستند إلى قراءات دقيقة لاحتياجات المعلمين الجدد، ويُعد أكثر من مجرد مسار تمهيدي، بل يمثل نقطة انطلاق نحو التمكين المهني الفعّال، من خلال تدريبهم على مهارات التفاعل الصفي، والتنظيم الذاتي، والتفكير النقدي.

ويُذكر أن برنامج "معلم وأفتخر"، الذي أطلقته الهيئة في عام 2019، يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية من خريجي التخصصات غير التربوية، عبر دبلوم مهني معتمد يُمكّنهم من دخول مهنة التعليم في المدارس الخاصة، ضمن إطار متكامل يجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي، بإشراف نخبة من الخبراء والتربويين.