الطقس في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:09والمد الثاني عند الساعة 03:45 الجزر الأول عند 09:37 والجزر الثاني عند الساعة 21:48.

بحر عمان: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:11والمد الثاني عند الساعة 01:03 الجزر الأول عند الساعة 18:43 والجزر الثاني عند الساعة 06:32.