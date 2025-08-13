«تريندز»: الشباب عماد الأمم وصناع الغد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، التزامه الراسخ بتمكين القيادات البحثية الشابة باعتبارهم عماد الأمم وصناع الغد، وذلك خلال ورشة عمل بعنوان «ارسم مسار رحلتك القيادية» عقدها مجلس شباب «تريندز».

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن المركز يؤمن بأن الاستثمار في طاقات الشباب استثمار في مستقبل الأمم، لافتاً إلى أن استراتيجية «تريندز» تلتزم بتوفير بيئة محفزة، تمكن الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع تنموية ملموسة. وقال إن المركز يسعى جاهداً إلى بناء جيل من الباحثين الشباب قادر على المساهمة الفاعلة في مجالات البحث العلمي وصناعة السياسات المستقبلية، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بدورهم المحوري في بناء المستقبل.

وقالت العنود الحوسني، رئيسة مجلس شباب «تريندز»، إن المجلس يسهم بشكل فعال في تعزيز دور الشباب في مختلف مجالات البحث العلمي. وأوضح زايد الظاهري، نائب رئيس مجلس شباب «تريندز»، أن المجلس يعمل على تحقيق رؤية المركز المتمثلة في مواصلة تمكين الشباب، وإشراكهم في صناعة القرار.