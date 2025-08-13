«دبي لخدمات الإسعاف» تنظم ورشة عمل استراتيجية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ورشة عمل استراتيجية، تهدف إلى رسم خطة طموحة، تحدد ملامح رؤيتها المستقبلية لتعزيز الجاهزية الإسعافية، وتحقيق الريادة العالمية والتكاملية في المجال الإسعافي للفترة المقبلة 2026 - 2030، وجاء ذلك استعداداً لرؤية دبي 2040 «بأن تصبح إمارة دبي المدينة أكثر أماناً من خلال تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة». جاءت الورشة تحت شعار «منظومة إسعافية رائدة مرنة ومستدامة» بحضور ومشاركة أهم القيادات الحكومية والخبراء. وترأّس الورشة مشعل عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي، إلى جانب الدكتور سامي بن أحمد مدير مكتب الاستراتيجية والتميز، وعدد من مدراء الإدارات والمسؤولين في المؤسسة.