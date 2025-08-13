سعود بن صقر يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم بنت سلطان القاسمي

ابوظبي - سيف اليزيد - قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة مريم بنت سلطان بن سالم القاسمي.

وأعرب سموه، خلال تقديمه واجب العزاء في مجلس العزاء بمنطقة الجرينة في الشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.